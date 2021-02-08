"Харрі Кейн – особливий гравець для історії цього клубу. Він поб'є всі можливі рекорди. Він один з найкращих нападників у світі. Команда дуже від нього залежить, ми не можемо цього приховати.

Кейн та Сон знову рятують Моурінью – відеоогляд матчу Тоттенхем – Вест Бромвіч

Йдеться про голи, які він може забивати, гольові передачі, які він може зробити, його маневровість, індивідуальність, якою можуть володіти такі гравці, і він завжди сильно впливає на гру Тоттенхема", – цитує Моурінью ВВС.

До слова, нападник збірної Англії забив у матчі 23-го туру АПЛ проти Вест Бромвіча (2:0). Цей гол став для Кейна 208-м у футболці "шпор", що дозволило йому піднятися на друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії клубу. Випереджає 27-річного англійця лише Джиммі Грівз, в активі якого 266 голів за Тоттенхем.

Лестер та Вулверхемптон не виявили сильнішого, Тоттенхем переміг Вест Бромвіч завдяки черговим голам Кейна та Сона