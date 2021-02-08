Кейн вийшов на друге місце у рейтингу бомбардирів за всю історію Тоттенхема – Моурінью хоче більшого
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью висловився про значення для команди нападника Харрі Кейна.
"Харрі Кейн – особливий гравець для історії цього клубу. Він поб'є всі можливі рекорди. Він один з найкращих нападників у світі. Команда дуже від нього залежить, ми не можемо цього приховати.
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Йдеться про голи, які він може забивати, гольові передачі, які він може зробити, його маневровість, індивідуальність, якою можуть володіти такі гравці, і він завжди сильно впливає на гру Тоттенхема", – цитує Моурінью ВВС.
До слова, нападник збірної Англії забив у матчі 23-го туру АПЛ проти Вест Бромвіча (2:0). Цей гол став для Кейна 208-м у футболці "шпор", що дозволило йому піднятися на друге місце в списку найкращих бомбардирів в історії клубу. Випереджає 27-річного англійця лише Джиммі Грівз, в активі якого 266 голів за Тоттенхем.
Лестер та Вулверхемптон не виявили сильнішого, Тоттенхем переміг Вест Бромвіч завдяки черговим голам Кейна та Сона