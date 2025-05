У неділю, 4 травня, англієць відсвяткував виграв "срібної салатниці" у складі Баварії після того, як Байєр втратив очки у грі з Фрайбургом (2:2).

Байєр офіційно коронував Баварію, у доданий час врятувавшись з претендентом на Лігу чемпіонів – перший трофей Кейна

Для такого нападника світового класу як Кейна було дивом, що йому не вдавалося так довго виграти трофей. Найкращий бомбардир в історії збірної Англії програв у складі Тоттенхема фінал Ліги чемпіонів 2019 року Ліверпулю, а також двічі – фінал Кубка ліги (у 2015 і 2021 роках). Не менш болісними стали програні фінали чемпіонату Європи Італії та Іспанії у складі збірної Англії (у 2021 і 2024 роках).

Кейн перебрався до Баварії в середині 2023 року, сподіваючись виграти свій перший трофей. Однак минулого сезону мюнхенська команда програла Бундеслігу і Кубок Німеччини Байєру.

І ось він нарешті виграв перший офіційний трофей. Кейн відзначив цю подію легендарною піснею Queen – We are the champions.