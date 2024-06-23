"Я б ніколи не хотів проявити неповагу до будь-якого футболіста, особливо до того, який носив футболку національної команди і знає, як це – грати за збірну Англії.

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Може, колишні гравці або ті екс-гравці, які зараз працюють експертами, повинні зрозуміти, що зараз важко не слухати те, що вони говорять. Особливо важко незвичним і новачкам, які вперше потрапили в таке середовище.

Особисто я відчуваю, що на них (колишніх гравцях та експертах) лежить відповідальність. Так, вони повинні бути чесними і висловлювати думку, але на них також лежить відповідальність, оскільки вони колишні гравці збірної Англії.

Суть у тому, що ми не вигравали нічого як нація вже дуже-дуже багато років. І, знаєте, багато хто з цих колишніх гравців теж були частиною цього... Вони знають, що виступати на таких великих турнірах непросто. Важко грати за Англію", – цитує Кейна Sky.

Нагадаємо, що після нічиї з Данією Гарі Лінекер назвав гру збірної Англії "лайном". У завершальному турі "три леви" зіграють зі Словенією.

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