Кейн відповів на звинувачення від фанатів Тоттенхема – форвард поділився планами на майбутнє
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн повернеться до табору "шпор", попри чутки про саботаж тренувань.
"Минуло майже десять років з того моменту, як я дебютував за Тоттенхем. Щороку ви, вболівальники, дарували мені підтримку і любов.
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Ось чому мені боляче було читати певні коментарі цього тижня, які ставили під сумнів мій професіоналізм.
Не буду вдаватися у подробиці, але хочу пояснити, що я ніколи не відмовлявся і не буду відмовлятися від тренувань. Я повернуся в клуб 7 серпня, як і планував.
Я б не став робити нічого, що може поставити під загрозу мої відносини з уболівальниками, які надавали мені непохитну підтримку під час мого перебування в клубі", – написав Кейн у Twitter.
Нагадаємо, форварда Тоттенхема "сватають" у Манчестер Сіті. Сам Харрі раніше також натякав, що готовий до нових викликів.
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