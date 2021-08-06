"Минуло майже десять років з того моменту, як я дебютував за Тоттенхем. Щороку ви, вболівальники, дарували мені підтримку і любов.

"З Грілішем була інша ситуація", – Гвардіола підтвердив інтерес Манчестер Сіті до Кейна

Ось чому мені боляче було читати певні коментарі цього тижня, які ставили під сумнів мій професіоналізм.

Не буду вдаватися у подробиці, але хочу пояснити, що я ніколи не відмовлявся і не буду відмовлятися від тренувань. Я повернуся в клуб 7 серпня, як і планував.

Я б не став робити нічого, що може поставити під загрозу мої відносини з уболівальниками, які надавали мені непохитну підтримку під час мого перебування в клубі", – написав Кейн у Twitter.

Нагадаємо, форварда Тоттенхема "сватають" у Манчестер Сіті. Сам Харрі раніше також натякав, що готовий до нових викликів.

Новий претендент на Ярмоленка, ризик Зінченка – що чекає лідерів України на старті АПЛ 2021/22 і як це вплине на збірну