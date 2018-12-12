Кейн: Тоттенхем проявив характер у Лізі чемпіонів

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував драматичний вихід лондонців у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Наша ситуація після 3 турів не була хорошою, і люди вже "відправляли" нас з Ліги чемпіонів, але ми показали характер та рішучість, і ми приїхали, щоб зіграти чудовий матч.

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Це показує, на що ми здатні. Раді, що пройшли, але хочемо йти якомога далі в цьому турнірі. Подивимось, на кого потрапимо в наступному раунді, і нам це дасть величезну вірю в вихід до 1/4 фіналу", – цитує Кейна Sky Sports.

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