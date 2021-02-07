Тоттенхем обіграв Вест Бромвіч в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Харрі Кейн повернувся на поле після травми, і справи Тоттенхема почали налагоджуватися. Команда Жозе Моурінью програла три останні матчі. Перший тайм проти Вест Бромвіча завершився без голів, але після перерви "шпори" змогли дотиснути суперника. Відзначилися голами все той же Кейн та Сон Хин Мін.

Тоттенхем переміг Вест Бромвіч завдяки черговим голам Кейна та Сона – "шпори" перервали 3-матчеву програшну серію

Додамо, що після цієї перемоги Тоттенхем набрав 36 очок та піднявся на 7-ме місце в турнірній таблиці АПЛ. Вест Бромвіч залишився передостаннім.