Харрі Кейн влітку може попрощатись з Тоттенхемом, більше того, форвард невпевнений, чи залишиться він в АПЛ, повідомляє Goal.

Кейн залишиться у Тоттенхемі – у клубі пояснили, чому не зможуть відпустити форварда

Щоб не відволікатись, зірка збірної Англії зважуватиме усі за та проти після Євро-2020. Чинний контракт 27-річного Харрі з Тоттенхемом розрахований до літа 2024-го. За інформацією ЗМІ, гравцем цікавляться Манчестер Сіті та ПСЖ.

У нинішньому сезоні АПЛ Кейн провів 27 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 13-ма асистами.

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