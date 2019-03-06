Кейн став найкращим бомбардиром Тоттенхема в єврокубках

Нападник лондонського Тоттенхема Харрі Кейн відзначився голом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Борусією (1:0).

Завдяки цьому Кейн з 24 голами став найкращим бомбардиром англійського клубу в єврокубках. За цим показником він випередив колишнього нападника команди Джермейна Дефо, який забив 23 голи, виступаючи за лондонців в 2004-2007, а також в 2009-2013 роках.

Борусія Д – Тоттенхем – 0:1 – відео гола та огляд матчу

25-річний Кейн є вихованцем Тоттенхема. У нинішньому сезоні він взяв участь в 25 матчах АПЛ, в яких став автором 16 забитих м'ячів, а також віддав чотири гольові передачі. Також на його рахунку п'ять голів і одна результативна передача в семи матчах Ліги чемпіонів.

Тоттенхем вдруге переміг Борусію Д та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів