Кейн став найкращим бомбардиром в історії дербі Північного Лондона

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відзначився забитим голом в матчі 29-го туру АПЛ проти Арсенала.

Кейн реалізував пенальті на 74-й хвилині звітного матчу. Цей став для Харрі 9-м у протистоянні з Арсеналом, що зробило форварда Тоттенхема найкращим бомбардиром в історії дербі Північного Лондона.

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Еммануель Адебайор, який виступав за обидві команди, став автором 8-ми голів у протистоянні. Роберт Пірес (Арсенал) відзначався 7 разів. Тьєррі Анрі (Арсенал), Гарет Бейл (Тоттенхем) та Робін ван Персі (Арсенал) забили по 5 м'ячів.

В нинішньому сезоні чемпіонату Англії Кейн провів 25 матчів, забивши 16 голів та віддавши 4 гольові передачі.

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