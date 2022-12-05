Гол у ворота Сенегалу став для Кейна 11-м у складі збірної Англії на великих турнірах (чемпіонат світу або Євро), повідомляє Opta. В активі Харрі тепер 7 голів на Мундіалях і 4 на чемпіонатах Європи.

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За цим показником він перевершив Гарі Лінекера, який наколотив 10 голів на великих турнірах. Тепер саме Кейн є найкращим бомбардиром "трьох левів" за цим показником.

Зауважимо, що гол Кейна допоміг розбити Сенегал (3:0) в матчі 1/8 фіналу ЧС-2022. Окрім Харрі, забивали ще Хендерсон та Сака.

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