Нападник Тоттенхема й збірної Англії Харрі Кейн може змінити клуб вже під час прийдешнього трансферного вікна.

Тривалий час 29-річного форварда пов'язували з Баварією, але та поки не готова платити понад 100 мільйонів євро за нього. Інші плани у ПСЖ.

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Як стверджує Le Parisien, клуб обрав Кейна пріоритетною ціллю на підсилення атаки під час літнього трансферного вікна. Парижани наступного сезону планують створити супердует з Кіліаном Мбаппе.

Нагадаємо, Харрі є вихованцем "шпор", з якими має контракт до літа 2024-го. Загалом він награв 428 поєдинків, 42 з яких у поточному сезоні. Transfermarkt оцінює англійця у 90 мільйонів євро.

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