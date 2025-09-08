Барселона вже зараз починає планувати життя після Роберта Лєвандовскі. Контракт польського форварда завершується влітку 2026 року, і саме на цей момент каталонці націлюються на гучне придбання – Харрі Кейна з Баварії.

Баварія забила 6 голів Лейпцигу в матчі-відкритті Бундесліги – Кейн зробив хет-трик за 14 хвилин, Діас оформив 1+2

Як інформує El Nacional, спортивний директор клубу Деку вважає англійського форварда "ідеальним варіантом" для заміни Лєвандовскі. Найбільше Барселону приваблює ціна – очікується, що до 2026 року Баварія знизить вимоги до суми трансферу приблизно до 40–50 мільйонів євро. Для клубу, який досі балансує фінанси, це виглядає рідкісною можливістю.

У Барселоні хочуть повторити стратегію 2022 року, коли вдалося підписати Лєвандовскі за прийнятною ціною. Вік Кейна – йому виповниться 33 у 2026-му – та наближення завершення контракту з Баварією у 2027 році роблять угоду більш реальною.

Англійський форвард чудово зарекомендував себе в Мюнхені, продовжуючи забивати з високою стабільністю та підтверджуючи статус одного з найкращих бомбардирів Європи. У Барселоні вважають, що його досвід і лідерські якості одразу додадуть ваги атаці, яка будується навколо Ламіна Ямаля та Рафіньї.

Не виключено, що конкуренцію за Кейна складуть і клуби з АПЛ, але в Барселоні сподіваються, що перспектива виступати на Камп Ноу переконає англійця обрати саме їх.

Польща з голом Лєвандовскі розбила Фінляндію, Німеччина реабілітувалась з ірландцями, черговий погром Бельгії