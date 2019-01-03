Кейн сподівається, що Ліверпуль програє Манчестер Сіті

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн вірить, що Манчестер Сіті зможе здобути перемогу над Ліверпулем у сьогоднішньому матчі.

"Ліверпуль очолює турнірну таблицю, на шість очок випереджаючи Тоттенхем і на сім – Манчестер Сіті, при цьому "шпори" провели на матч більше, ніж їхні суперники. Мабуть, для нас буде краще, якщо переможуть "містяни". Ми тоді зможемо наблизитись до лідера, але це не від нас залежить. Ми можемо тільки стежити за собою і вигравати свої матчі.

"Навіть якщо Ліверпуль обіграє Ман Сіті 5:0, ризикує не стати чемпіоном", – оригінальна думка екс-рекордсмена "червоних"

Протягом останніх сезонів ми були в такій же ситуації спочатку з Лестером, а потім з Челсі. Нам потрібно зосередитися на собі і перемагати. Подивимося, що буде в матчі "Сіті" і Ліверпуля. Чесно кажучи, ми не можемо занадто багато думати про інші команди", – цитує Кейна Sky Sports.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Зінченка на межу