"Я думаю, що ми перебуваємо на етапі, коли команда стала єдиною, багато хто з нас грає разом вже 4 або 5 років. Перед стартом сезону ми посилилися завдяки трансферам, зараз ми всі набираємося досвіду. Знаємо, що з командою і гравцями, які у нас є, ми можемо зробити щось особливе.

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Коли ви переходите в такі клуби, потрібно бути впевненим, що буде боротьба за кожне очко і результат. Чемпіонство? Ще рано про це говорити. Ми повинні сприймати кожну гру такою, якою вона є. Я знаю, що це кліше. Нам ще є чому повчитися і в чому розвиватися, але думаю, що такі ігри додадуть нам впевненості", – цитує Кейна Goal.

До слова, після шести турів Тоттенхем набрав 11 очок та посідає 5 місце у турнірній таблиці АПЛ. Відставання від лідера складає 2 пункти. Сон Хин Мін із 8 голами очолює список бомбардирів, а Харрі Кейн – асистентів (6 результативних передач).

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