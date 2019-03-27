Кейн розповів, яким видом спорту буде займатися після завершення кар'єри футболіста

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн після завершення кар'єри планує податися у американський футбол.

"У мене є нереальне бажання зіграти в НФЛ ( Професіональна ліга американського футболу в США – прим. Футбол 24). Я хочу зробити це у найближчі 10-12 років.

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Я одержимий бажанням бути найкращим. Навіть якщо я завантажую гру на телефон, я думаю про те, чи зможу стати найкращим в світі. Якщо ти граєш в АПЛ, виступаєш на чемпіонаті світу з футболу, а потім граєш в НФЛ – чи зможеш ти тоді вважатися одним з найбільших спортсменів в історії?", – передає слова Кейна ESPN.

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Кейн на матчі НФЛ