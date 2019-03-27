toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Кейн розповів, яким видом спорту буде займатися після завершення кар'єри футболіста

21:35 228 Читать на русском
Кейн розповів, яким видом спорту буде займатися після завершення кар'єри футболіста
Харрі Кейн / ФК Тоттенхем

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн після завершення кар'єри планує податися у американський футбол.

"У мене є нереальне бажання зіграти в НФЛ ( Професіональна ліга американського футболу в США – прим. Футбол 24). Я хочу зробити це у найближчі 10-12 років.

Тоттенхем відкрив новий стадіон – стала відома дата першого офіційного матчу на ньому

Я одержимий бажанням бути найкращим. Навіть якщо я завантажую гру на телефон, я думаю про те, чи зможу стати найкращим в світі. Якщо ти граєш в АПЛ, виступаєш на чемпіонаті світу з футболу, а потім граєш в НФЛ – чи зможеш ти тоді вважатися одним з найбільших спортсменів в історії?", – передає слова Кейна ESPN.

"У цій країні завжди шукають головного лиходія": чому Аргентина знову вбиває Мессі

Кейн на матчі НФЛ

Теги
Англія Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
33
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук