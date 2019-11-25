Кейн розповів про своє майбутнє у Тоттенхемі

Нападник збірної Англії та лондонського Тоттенхема Харрі Кейн поділився думками щодо нового головного тренера клубу Жозе Моурінью, а також розповів про цілі команди на цей сезон.

"Я зараз перебуваю на тій стадії кар'єри, коли хочу вигравати трофеї. Жозе вигравав трофеї в кожному клубі, який тренував, цього не приховаєш. Ми всі хочемо вигравати, і коли тренером був Почеттіно, він ставив такі ж цілі, як і Моурінью зараз. Але варто зазначити, коли біля керма людина з такою репутацією, як Моурінью, це додає вам впевненості, дає вам надію.

Кейн увійшов у топ-3 найкращих бомбардирів Тоттенхема

У нас важкий старт у цьому сезоні, але ми повністю впевнені, що зможемо потрапити у першу четвірку. Це дуже важливо для гравців, для клубу у фінансовому плані, так що це наша мета у Прем'єр-лізі. Подивимося, як це буде відбуватися. Що стосується мене, то я буду продовжувати боротися за цей клуб", – цитує Кейна видання Daily Mail.

Нагадаємо, Моурінью у першому ж матчі в АПЛ святкував перемогу над Вест Хемом Ярмоленка (3:2). Після 13-ти турів Тоттенхем з 17-ма очками посідає десяту сходинку турнірної таблиці.

Звільнення Почеттіно – зрозумілий крок Тоттенхема, але ставка на Моурінью приголомшує