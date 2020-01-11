Кейн розповів про результати своєї операції

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Кейн був успішно прооперований сьогодні, 11 січня, про що форвард повідомив у своїх соцмережах. "Операція пройшла дуже добре. Перший день відновлення починається зараз", – написав у твіттері Кейн.

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На фото помітно, що нападник дивиться трансляцію матчу 22-го туру АПЛ між Тоттенхемом і Ліверпулем.

Нагадаємо, у 26-річного капітана "шпор" був діагностований розрив лівого підколінного сухожилля. Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). У нинішньому сезоні нападник взяв участь в 25 офіційних матчах, забив 17 голів і віддав 2 результативні передачі.

Ліверпуль втримав важку перемогу над Тоттенхемом і відірвався на 16 очок на вершині АПЛ