Кейн розповів, коли приступить до тренувань після важкої травми

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн розповів, як проходить відновлення після травми.

"Все добре. Коли було тепло, я вже тренувався, і тепер нарощуємо процес. Подивимося, що буде на цьому тижні. Почнемо працювати з м'ячем, щоб подивитися, як відреагує щиколотка.

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Поспішати не варто. Потрібно переконатися, що ми все робимо правильно", – цитує Кейна видання Sky Sports.

Нагадаємо, під час матчу "шпор" проти Манчестер Юнайтед (0:1), який відбувся 13 січня, форвард Тоттенхема Харрі Кейн отримав травму щиколотки.

У поточному сезоні нападник зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 5 асистів.

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