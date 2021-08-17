Кейн провів перше тренування з Тоттенхемом – форвард повинен розпочати сезон у складі "шпор"
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн не готовий влаштовувати бунт заради переходу у Манчестер Сіті.
Сьогодні головний бомбардир "шпор" вперше тренувався з командою, інформує Sky Sports.
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Кейн отримав додаткову відпустку після Євро, а потім був змушений відбути кілька днів ізоляції. Зірці Тоттенхема приписували демарш заради переходу в Манчестер Сіті, однак сам Харрі все спростував. До кінця трансферного вікна залишається 2 тижні, тому "містянам" слід активізуватися для підписання 28-річного форварда.
Додамо, що Кейн може розпочати сезон у складі Тоттенхема – 19 серпня лондонці гратимуть проти Пасуша де Ферейри в рамках Ліги конференцій.
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