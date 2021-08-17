Сьогодні головний бомбардир "шпор" вперше тренувався з командою, інформує Sky Sports.

Манчестер Сіті готовий засипати Тоттенхем грошима заради Кейна

Кейн отримав додаткову відпустку після Євро, а потім був змушений відбути кілька днів ізоляції. Зірці Тоттенхема приписували демарш заради переходу в Манчестер Сіті, однак сам Харрі все спростував. До кінця трансферного вікна залишається 2 тижні, тому "містянам" слід активізуватися для підписання 28-річного форварда.

Додамо, що Кейн може розпочати сезон у складі Тоттенхема – 19 серпня лондонці гратимуть проти Пасуша де Ферейри в рамках Ліги конференцій.

Тоттенхем переміг Ман Сіті: Санту дебютував без сюрпризів, Менді зміцнює позиції Зінченка, а "містянам" потрібен Кейн