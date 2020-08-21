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Кейн пропустив старт передсезонної підготовки з Тоттенхемом – курйозна причина

11:40 - Читать на русском
Кейн пропустив старт передсезонної підготовки з Тоттенхемом – курйозна причина
Харрі Кейн / Reuters

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн не зміг розпочати підготовку до нового сезону разом зі своїми одноклубниками.

Англієць опинився на самоізоляції після відпочинку з родиною на Багамських островах, повідомляє Daily Mail.

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Цікаво, що Кейн вирушив у відпустку тоді, коли Багами не входили до карантинного списку Великої Британія, однак це змінилось нещодавно – 8 серпня. Таким чином, гравець вимушений перебувати в режимі самоізоляції та повернеться до тренувань після його завершення.

До слова, Кейн провів 34 поєдинки в сезоні 2019/20, записавши до свого активу 24 голи та 2 асисти.

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Теги
коронавірус Харрі Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія
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