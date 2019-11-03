Кейн відсутній на гру проти Евертона через проблеми зі здоров'ям – участь зірки Тоттенхема в матчі ЛЧ під питанням

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн не потрапив навіть до заявки лондонців на матч 11 туру АПЛ проти Евертона.

Лідер "шпор" відчув недомагання і не зможе допомогти своїй команді, інформує Daily Mail.

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Кейн може пропустити і матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди, який відбудеться 6 листопада. Шансів на вихід нападника у основі проти сербської команди дуже мало, однак є імовірність, що він залишиться на лаві запасних.

Нагадаємо, саме Кейн є найкращим бомбардиром Тоттенхема у поточному сезоні АПЛ – в активі гравця збірної Англії шість голів.

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