toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Кейн відсутній на гру проти Евертона через проблеми зі здоров'ям – участь зірки Тоттенхема в матчі ЛЧ під питанням

18:43 238 Читать на русском
Кейн відсутній на гру проти Евертона через проблеми зі здоров'ям – участь зірки Тоттенхема в матчі ЛЧ під питанням
Харрі Кейн / Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн не потрапив навіть до заявки лондонців на матч 11 туру АПЛ проти Евертона.

 

Лідер "шпор" відчув недомагання і не зможе допомогти своїй команді, інформує Daily Mail.

Почеттіно пояснив, як Тоттенхем повинен виправляти своє скрутне становище

Кейн може пропустити і матч 4 туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди, який відбудеться 6 листопада. Шансів на вихід нападника у основі проти сербської команди дуже мало, однак є імовірність, що він залишиться на лаві запасних.

Нагадаємо, саме Кейн є найкращим бомбардиром Тоттенхема у поточному сезоні АПЛ – в активі гравця збірної Англії шість голів.

Лестер на виїзді переміг Крістал Пелас і піднявся на третю сходинку: 11-й тур АПЛ, неділя

blog_ava
Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ
08:00
7745
Теги
Англія Евертон - Тоттенхем Црвена Звезда - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:301400 Олександрія – Маріуполь та ще два матчі УПЛ. Анонс
1
год
:
51
хв
Мілан
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук