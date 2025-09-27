Харрі Кейн увійшов в історію, ставши футболістом, який найшвидше забив 100 голів за клуб у топ-5 чемпіонатах Європи у XXI столітті. 32-річний англієць оформив ювілей усього в 104-му матчі за Баварію, перевершивши досягнення Ерлінга Холанда та Кріштіану Роналду, яким для цього знадобилося по 105 ігор за Манчестер Сіті та Реал відповідно.

"Це божевілля навіть для мене. Це велика честь досягти 100 голів за цей великий клуб. Зробити це так швидко – я дуже пишаюся цим. Сподіваюся, що зможу забити ще сотню якомога швидше" – зізнався Кейн у коментарі Sky Germany.

У поєдинку проти Вердера форвард оформив дубль: спершу реалізував пенальті наприкінці першого тайму, а згодом добив м’яч у ворота на 65-й хвилині. Окрім нього, у воротах суперника відзначилися Луїс Діас і Конрад Лаймер. Баварія перемогла 4:0 та зберегла стовідсотковий результат у сезоні Бундесліги.

Загалом у поточній кампанії Кейн уже має 15 голів у 8 матчах за мюнхенців у всіх турнірах. Найкращий бомбардир в історії Англії та Тоттенхема ще з моменту переходу з лондонського клубу влітку 2023 року за понад 95 мільйонів євро встановив чимало рекордів і двічі поспіль вигравав "Золотий бутс" Бундесліги.

Попри чутки щодо можливого повернення до Англії, нападник чітко дав зрозуміти, що задоволений у Мюнхені: "Я справді щасливий тут, у Баварії. У мене ще два роки контракту. Якщо чесно, я насолоджуюся кожною хвилиною – грою перед фанатами, командою, тренером. Це зовсім не в моїх думках. Я просто хочу зосередитися на сезоні й сподіваюся, що ми будемо успішними".

