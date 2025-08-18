Баварія цього літа підписала Луїса Діаса, Йонатана Та і Тома Бішофа, але команду покинули аж 11 гравців, зокрема і такі зірки як Томас Мюллєр та Кінгслі Коман.

Роналду офіційно переманив до Аль-Наср зірку Баварії

В підсумку, у мюнхенців залишилось 22 гравці в основній команді, повідомляє TalkSport. На це відреагував і Харрі Кейн: "Це, мабуть, один із найменших складів, у яких я коли-небудь грав. Ще є час до закриття трансферного вікна, і рішення можуть бути ухвалені Максом Еберлем (спортивним директором) і тренером.

У нас є кілька молодих гравців, які дуже добре виступили в передсезонній підготовці. Нас трохи мало, але це не залежить від гравців", – цитує видання слова Кейна.

Нагадаємо, мюнхенців пов'язували з підписанням Крістіана Нкунку, якого готовий продати Челсі. Баварія цього літа ж втратила Матіса Теля, Кінгслі Комана, Адама Азну, Лероя Сане, Томаса Мюллєра, Жоау Палінью, Франса Кратціга, Габріеля Відовіча, Браяна Сарагосу, Даніеля Переца та Еріка Дайєра. Загалом, мюнхенці заробили майже 80 мільйонів євро (деякі з гравців і досі належать "роттен").

