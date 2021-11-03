Нападник Тоттенхема Харрі Кейн має намір попрацювати з Антоніо Конте, який лише вчора очолив лондонський клуб.

Прихід Антоніо Конте після відставки Нуну Ешпіріту Санту переконав форварда, що Тоттенхем зможе позмагатись за високі місця в АПЛ, повідомляє football.london.

Конте офіційно очолив Тоттенхем

Цікаво, що влітку Кейн залишився незадоволений через власника "шпор" Деніела Леві, який не дотримався джентльменської угоди та не відпустив англійця до Манчестер Сіті. "Містяни" давали близько 125 млн фунтів стерлінгів, проте Харрі в підсумку залишився у Тоттенхемі.

До слова, Кейн провів 14 поєдинків у складі "шпор" у поточному сезоні в усіх змаганнях, у яких забив 7 голів та віддав 1 асист.

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