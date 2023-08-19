Новачок Баварії Харрі Кейн заявив, що атмосфера у Бундеслізі дуже відрізняється від АПЛ.

Мюнхенська Баварія впевнено стартувала в новому чемпіонаті Німеччини – підопічні Томаса Тухеля не залишили шансів бременському Вердеру, легко перегравши команду Уле Вернера у виїзному поєдинку.

Тухель оцінив дебют Кейна в Бундеслізі – форвард забив перший гол за Баварію

"Вболівальники по обидва боки були неймовірні протягом усього матчу. Це дуже відрізняється від атмосфери деяких команд АПЛ, з якою мені доводилося стикатися", – цитує Кейна Daily Mail.

Нагадаємо, Харрі Кейн перебрався в Німеччину цього літа. Форвард дебютував у матчі за Суперкубок країни проти РБ Лейпциг (0:3). В Бундеслізі у Кейна справи пішли куди краще – форвард забив дебютний гол за мюнхенців і зробив асист на Сане.

Баварія на виїзді не без проблем розгромила Вердер – Кейн оформив дебютні гол + пас, Сане відзначився дублем