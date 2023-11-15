Кейн отримає надбавку за фантастичну результативність – розкрито секретний пункт в контракті з Баварією
Англійський супербомбардир Харрі Кейн заробить додаткові гроші своїми голами за Баварію.
У контракті Кейна з Баварією прописаний особливий пункт, повідомляє Sport Bild. Якщо форвард набере за сезон 40 результативних дій, то отримає додаткову виплату в розмірі 250 тисяч євро.
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Харрі вже майже виконав норму до середини листопада. Англієць забив 21 гол і віддав 7 асистів за 15 матчів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів.
Джерело запевняє, що це не єдиний бонус за результативність. Чим більше голів створить Кейн – тим більшу надбавку до зарплати отримає.
Англійський нападник перейшов у Баварію влітку цього року. У Мюнхені йому виписали 24 мільйони євро річних, які футболіст оперативно відпрацьовує.