У контракті Кейна з Баварією прописаний особливий пункт, повідомляє Sport Bild. Якщо форвард набере за сезон 40 результативних дій, то отримає додаткову виплату в розмірі 250 тисяч євро.

Кейн дублем вивів Баварію в плей-офф ЛЧ

Харрі вже майже виконав норму до середини листопада. Англієць забив 21 гол і віддав 7 асистів за 15 матчів у Бундеслізі та Лізі чемпіонів.

Джерело запевняє, що це не єдиний бонус за результативність. Чим більше голів створить Кейн – тим більшу надбавку до зарплати отримає.

Англійський нападник перейшов у Баварію влітку цього року. У Мюнхені йому виписали 24 мільйони євро річних, які футболіст оперативно відпрацьовує.