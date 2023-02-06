Тоттенхем обіграв у 22 турі АПЛ Манчестер Сіті (1:0). Харрі Кейн став героєм зустрічі, забивши єдиний гол в матчі, який приніс йому звання найкращого бомбардира клубу.

Щойно Харрі Кейн опинився у роздягальні, як отримав телефонного дзвінка від головного тренера Тоттенхема Антоніо Конте, який наразі перебуває у лікарні. Попри те, що камери були поблизу, гравець почув привітання від свого наставника.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео рекордного гола Кейна і огляд матчу

"Важко передати словами мої відчуття. Я дуже радий, що мій гол приніс нам перемогу. Ми так важко працювали, щоб не дати Манчестер Сіті забити.

Коли я розпочинав свою кар’єру, я навіть не думав про можливість забити 200 голів в АПЛ. У мене достатньо часу, щоб забити ще декілька. Джиммі Грівз – справжній герой, один із найкращих нападників. Випередити його – це величезний момент для мене", – цитує гравця The Sun.



У цьому сезоні у складі Тоттенхема Харрі Кейн забив 17 голів. Він посідає друге місце в таблиці найкращих бомбардирів АПЛ.

This Harry Kane and Antonio Conte moment from the Tottenham dressing room ?



The Spurs boss is recovering from surgery at his home in Italy but called to congratulate Kane on goal no. 267.#PL #OptusSport pic.twitter.com/2z0QFMnDQ3 — Optus Sport (@OptusSport) February 5, 2023

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