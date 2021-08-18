Тоттенхем у стартових матчах сезону обходиться без послуг свого головного бомбардира Харрі Кейна.

Нападник "шпор" навіть не полетів з командою на матч Ліги конференцій проти Пасуша де Ферейра, інформує Daily Mail.

Манчестер Сіті може включити Сілву в угоду щодо Кейна

Сьогодні ж з'явилися чутки про конфлікт Кейна з президентом клубу Даніелом Леві. Нібито Манчестер Сіті пропонував за фіналіста Євро 125 млн фунтів, але "шпори" відмовились. До закриття трансферного вікна залишається 2 тижні, тому головний тренер Тоттенхема Нуну Ешпіріту Санту воліє дочекатися остаточного вирішення ситуації.

Нагадаємо, в минулому сезоні Кейн з 23 голами виграв бомбардирські перегони АПЛ, але Тоттенхем посів лише сьому сходинку.

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