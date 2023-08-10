Найкращий бомбардир в історії Тоттенхема Харрі Кейн не покине свою команду в літнє трансферне вікно. Як інформує Sky Sports, ймовірність такого результату в останні дні зросла в рази.

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Контракт Кейна зі "шпорами" діє до літа 2024 року. Це означає, що через рік він зможе покинути лондонський клуб на правах вільного агента. Раніше ВВС стверджував, що "шпори" досягли принципової угоди з Баварією щодо Кейна. Повідомлялося, що мюнхенці заплатять за бомбардира понад 100 млн євро.

У 435 матчах за Тоттенгем Кейн забив 280 м'ячів.

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