"Груповий етап – це стадія, яку просто потрібно пройти. Звісно, ви хочете фінішувати першим. Але зараз це майже окремий турнір, потім тобі потрібно готуватися до чотирьох ігор на вибування, і там зовсім інший настрій. Ми добре впоралися з першою частиною та відчуваємо, що у нас є хороші позитивні сторони та речі, які нам потрібно покращити. Тепер все починається знову – турнір із чотирьох ігор, щоб спробувати виграти чемпіонат світу.

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Згадую Мундіаль 2018 року. Там я забив багато голів на груповому етапі, а потім відчув, що не лише мої голи, а й мій виступ, можливо, "виснажився" наприкінці турніру. Тож на Євро минулого року я усвідомлював, що намагаюся зменшити зусилля, щоб бути фізично у кращому стані, і це допомогло б мені забивати голи пізніше у турнірі (Кейн забив Німеччині, і двічі Україні у плей-офф – прим. Футбол 24).

Тоді це спрацювало, і я сподіваюся, що цього разу буде схоже. Не зрозумійте мене неправильно, я хотів би вже забити три чи чотири голи, як і будь-який нападник. Але я однаково відчуваю, що в хорошому стані. Коли ти забиваєш голи, ти трохи щасливіший, і я хочу забивати у кожній грі. Але в міру того, як ви стаєте мудрішими і досвідченішими, ви розумієте, що вам потрібно набратися терпіння. Якщо на вашому шляху з'являться голи та шанси, будьте готові їх використати", – цитує Кейна Daily Mail.

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