Кейн: Наступного року Тоттенхем повернеться сильнішим

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля.

"Ми не змогли здійснити заплановане минулої ночі. Ми будемо навчатись на наших помилках і наступного року повернемось сильнішими.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Дякуємо нашим вболівальникам за вашу неймовірну підтримку вдома і на виїзді цього сезону. Ви були неймовірними", – написав Кейн на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль переміг Тоттенхем з рахунком 2:0. На другій хвилині Салах реалізував пенальті, а на 87-й Оріджі поставив крапку у матчі.

Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють

Gutted we couldn’t get the job done last night. We’ll learn from it and come back stronger next year. Thanks to our fans for your unbelievable support home and away this season. You’ve been incredible. #COYS pic.twitter.com/lylUnypQXb