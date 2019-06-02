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Кейн: Наступного року Тоттенхем повернеться сильнішим

17:46 87 Читать на русском
Кейн: Наступного року Тоттенхем повернеться сильнішим
Харрі Кейн / Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував поразку у фіналі Ліги чемпіонів від Ліверпуля.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Ми не змогли здійснити заплановане минулої ночі. Ми будемо навчатись на наших помилках і наступного року повернемось сильнішими.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Дякуємо нашим вболівальникам за вашу неймовірну підтримку вдома і на виїзді цього сезону. Ви були неймовірними", – написав Кейн на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль переміг Тоттенхем з рахунком 2:0. На другій хвилині Салах реалізував пенальті, а на 87-й Оріджі поставив крапку у матчі.

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Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Харрі Кейн Харрі Кейн
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