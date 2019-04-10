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Кейн, можливо, вибув до кінця сезону, – Почеттіно

08:20 48 Читать на русском
Кейн, можливо, вибув до кінця сезону, – Почеттіно
Харрі Кейн / ФК Тоттенхем

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно повідомив, що форвард команди Харрі Кейн, який отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, може пропустити залишок сезону.

78’ Хин Мін Сон
 
78’ Хин Мін Сон

"Все дуже й дуже сумно. Нам буде не вистачати Кейна. Можливо, він вибув до кінця поточного сезону", – передає слова Почеттіно BBC.

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Зазначимо, що Тоттенхем мінімально обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Що стосується Кейна, то він покидав межі стадіону після матчу на милицях.

У поточному сезоні англієць зіграв за "шпор" 39 матчів у всіх турнірах, забив 24 голи та віддав 6 асистів.

Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно Тоттенхем - Манчестер Сіті
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