Кейн, можливо, вибув до кінця сезону, – Почеттіно

Головний тренер "шпор" Маурісіо Почеттіно повідомив, що форвард команди Харрі Кейн, який отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, може пропустити залишок сезону.

"Все дуже й дуже сумно. Нам буде не вистачати Кейна. Можливо, він вибув до кінця поточного сезону", – передає слова Почеттіно BBC.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зазначимо, що Тоттенхем мінімально обіграв Манчестер Сіті в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Що стосується Кейна, то він покидав межі стадіону після матчу на милицях.

У поточному сезоні англієць зіграв за "шпор" 39 матчів у всіх турнірах, забив 24 голи та віддав 6 асистів.