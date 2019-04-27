Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно повідомив, що нападник Харрі Кейн може зіграти у фіналі Ліги чемпіонів, якщо команда туди проб'ється.

"Я сподіваюсь, що Кейн зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Він добре працює, але поки не можу нічого припускати.

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Він може бути доступний до або після 1 червня. Все буде залежати від реакції на травму.

Зараз у нього дуже хороший період і він швидко відновлюється, але завжди є останній момент, який є найважчим – вирішити, зіграє він чи ні", – сказав Почеттіно Sky Sports.