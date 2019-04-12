Кейн може пропустити решту сезону і "фінал чотирьох" Ліги націй

Форвард Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн може вилетіти на довгий термін і не взяти участі у "фіналі чотирьох" Ліги націй.

Харрі Кейн зазнав серйозної травми лівої щиколотки у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, про що Тоттенхем повідомив на своєму офіційному сайті. За інформацією Telegraph, англієць навіть може не допомогти своїй збірній у "фіналі чотирьох" Ліги націй, який відбудеться в червні в Португалії.

Тоттенхем – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Протягом тижня нападник пройде додаткове обстеження, після чого буде оцінений його стан здоров'я та термін відновлення.

Тоттенхем за підсумками сезону ризикує втратити місце в топ-4 АПЛ, оскільки підпустив до себе Челсі, Арсенал та Манчестер Юнайтед.