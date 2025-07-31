Влітку 2026 року форвард Баварії Харрі Кейн може повернутися в АПЛ.

Кейн може повернутися на батьківщину, інформує The Telegraph. Однак це станеться не раніше літа 2026 року. У 32-річного англійця є пункт про викуп у своєму контракті з Баварією, і щороку сума зменшується. Наступного літа мюнхенці можуть розпочати переговори щодо продажу Кейна.

Баварія націлилась на зірку АПЛ і збірної Бразилії

Колишній клуб Харрі Тоттенгем має право на першочерговий трансфер форварда, але це також залежить від бажання самого гравця. Очікується, що найбільш ймовірним клубом для продовження кар'єри Кейна є Манчестер Юнайтед.

У минулому сезоні форвард забив 41 гол і віддав 14 асистів в 51 матчі на клубному рівні.

"Кар’єра Варді мене надихає": Краснопір про повагу в Карпатах, уроки Холанда, засуху Невеса і вирішальну роль Санжара