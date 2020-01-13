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Кейн може повернутись вже в наступному сезоні, – Моурінью

13 січня 20:14 784 Читать на русском
Кейн може повернутись вже в наступному сезоні, – Моурінью
Жозе Моурінью та Харрі Кейн / Фото Cartilage

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью роздратувався, коли почув питання про самопочуття свого ключового форварда Харрі Кейна.

"Ми стараємось щосили. Новин про Харрі у нас немає, і якщо ви будете питати мене про нього кожен раз, то відповідь буде однаковою.

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Ми очікуємо, що він буде відсутній до середини квітня, кінця квітня, кінця травня, наступного сезону, я не знаю", – цитує Моурінью The Guardian.

Кейн отримав пошкодження в матчі 21-го туру АПЛ з Саутгемптоном (0:1). Згодом лікарі діагностували у форварда розрив лівого підколінного сухожилля та наполягли на операції, яка пройшла успішно.

В поточному сезоні АПЛ Кейн провів 20 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Харрі Кейн Харрі Кейн
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