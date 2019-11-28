Кейн: Моурінью звертається до мене за допомогою

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн розповів про співпрацю із новим тренером команди Жозе Моурінью.

"Ми перебуваємо в дуже хороших відносинах з Моурінью. У нас тепле спілкування, разом ми шукаємо шляхи, як допомогти команді. Жозе звертається до мене за допомогою, адже він розуміє, що я один з лідерів команди.

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Нас об'єднує ідея перемогти у великих турнірах. Кожен в команді ставить перед собою цю мету. Сподіваюся, що я зможу допомогти Тоттенхему досягнути поставлених завдань. У найближчі тижні ми маємо якомога краще зрозуміти ідеї та думки один одного. Упевнений, що у нас вийде втілити в життя всі ідеї Моурінью", – поділився Кейн в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Моурінью у першому ж матчі в АПЛ святкував перемогу над Вест Хемом Ярмоленка (3:2). Після 13-ти турів Тоттенхем з 17-ма очками посідає десяту сходинку турнірної таблиці.

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