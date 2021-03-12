Кейн, кривдник Шахтаря та ще два герої претендують на титул гравця тижня Ліги Європи
Союз європейських асоціацій підбиває підсумки перших поєдинків 1/8 фіналу другого за престижністю євротурніру.
УЄФА оголосив номінантів на звання Гравець тижня у Лізі Європи. Проголосувати за свого фаворита можна на офіційному сайті організації.
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Серед претендентів опинився один із кривдників донецького Шахтаря – Лоренцо Пеллегріні. Італієць розпочав погром українців (0:3). Компанію йому складають Харрі Кейн із Тоттенхема (оформив дубль у ворота Динамо Загреб), Роберто Сольдадо з Гранади та Душан Тадіч з Аякса – в обох по забитому м'ячу.
До слова, всі матчі-відповіді відбудуться менш ніж за тиждень – 18 березня.
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