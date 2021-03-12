УЄФА оголосив номінантів на звання Гравець тижня у Лізі Європи. Проголосувати за свого фаворита можна на офіційному сайті організації.

Рома – Шахтар: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Серед претендентів опинився один із кривдників донецького Шахтаря – Лоренцо Пеллегріні. Італієць розпочав погром українців (0:3). Компанію йому складають Харрі Кейн із Тоттенхема (оформив дубль у ворота Динамо Загреб), Роберто Сольдадо з Гранади та Душан Тадіч з Аякса – в обох по забитому м'ячу.

До слова, всі матчі-відповіді відбудуться менш ніж за тиждень – 18 березня.

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