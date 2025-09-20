Бундесліга 2024/25, 4-й тур

Аугсбург – Майнц – 1:4

Голи: Сано, 14, Кор, 26, Небель, 60, Зіб, 69

Вилучення: Кор, 53 (Майнц)

Вердер – Фрайбург – 0:3

Голи: Гріфо, 33, (пен.), Адаму, 54, Кулібалі, 75, (аг.)

Нереалізований пенальті: Шмід, 59 (Вердер)

Гамбург – Хайденхайм – 2:1

Голи: Вушковіч, 42, Філіпп, 59 – Колле, 90+3

Хоффенхайм – Баварія – 1:4

Голи: Цоуфал, 82 – Кейн, 44, 48, (пен.), 77, (пен.), Гнабрі, 90+9

РБ Лейпциг – Кельн – початок о 19:30

Баварія після тріумфу в Лізі чемпіонів над Челсі дозволила собі невелику ротацію складу в грі з Хоффенхаймом. Зокрема, місце в основі довірили Леннарту Карлу на правому крилі атаки. Саме 17-річний німець допоміг відкрити рахунок у грі, асистувавши Кейну, – 6-й гол англійця в цьому розіграші Бундесліги. На старті другого тайму Харрі забив і свій сьомий м'яч, тепер реалізувавши пенальті.

Зірки Баварії розлили багато пива на землю – "посвята" Діаса призвела до фіаско (ВІДЕО)

Ближче до кінця зустрічі форвард оформив хет-трик, знову забивши з пенальті. Хоффенхайм один м'яч відіграв – екс-партнер Ярмоленка по Вест Хему Владімір Цоуфал скоротив відставання, але більше мюнхенці не дозволили. Ще й Гнабрі на 90+9 хвилині відновив розгромну перевагу Баварії.

Майнц на виїзді розбив Аугсбург, який зазнав уже третьої поспіль поразки в сезоні. Сано та Кор ще в першому таймі оформили комфортну перевагу, а господарі так і не змогли нічим відповісти. Щоправда, на старті другої половини Майнц залишився в меншості – другу жовту отримав Кор. Це не завадило Небелю і Зібу зробити рахунок 4:0 на користь Майнца. Ессенде під кінець гри відквитав один м'яч.

Гамбург нарешті переміг в першій Бундеслізі після відсутності, яка тривала довгих 7 років. Жертвою "динозаврів" став Хайденхайм. Перемогу "червоноштанникам" принесли Вушковіч та Філіпп, які забили по голу в кожному з таймів. Колле відквитав один м'яч, але це не завадило Гамбургу здобути першу перемогу в еліті після вильоту в 2018 році.

А Фрайбург здобув другу поспіль перемогу, тепер розбивши Вердер. В першому таймі Гріфо реалізував пенальті, вивівши гостей вперед. А в другому все продовжило складатись не на користь бременців. Спочатку Адаму з передачі італійця збільшив перевагу, а через 5 хвилин Вердер міг скоротити відставання, але Шмід не реалізував пенальті. Добив команду Кулібалі, який на 75-й хвилині забив у власні ворота – 3:0 перемога Фрайбурга.