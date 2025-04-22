Лондонський Челсі може оформити в літнє міжсезоння скандальний трансфер. "Пенсіонери" планують націлитися на придбання Харрі Кейна, повідомляє GOAL з посиланням на екс-гравця збірної Англії Тедді Шерінгема.

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"Багато клубів в АПЛ придивяються до Харрі Кейна. Він може видати ще 2-3 сезони на топ-рівні, тому я гадаю Челсі спробує підписати його влітку. Ніколя Джексон – хороший нападник, але Кейн перебуває на іншому рівні. Мова не тільки про Челсі, а й Астон Віллу, якщо команда готова піднятися на новий рівень і боротися за серйозні трофеї", – заявив Шерінгем.

Додамо, що Харрі Кейн перейшов до Баварії у 2023 році з Тоттенхема. В поточному сезоні 31-річний англієць може виграти свій перший трофей у професійній кар'єрі, адже мюнхенський клуб іде на першому місці в турнірній таблиці Бундесліги після 30 турів. Байєр відстає від Баварії на 8 очок.

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