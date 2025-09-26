Нападник Баварії Харрі Кейн не виключає свого повернення в АПЛ. Як повідомляє talkSPORT, з літа 2026 року його клаусула знизиться з 67 до 56 мільйонів євро, що відкриє двері для англійських клубів.Хоча немає гарантії, що Кейн залишить Баварію, спортивний директор клубу Макс Еберль заявив: "Йому вже достатньо років, щоб ухвалювати власні рішення – з клаусулою чи без неї".

Водночас talkSPORT дізнався, що нападник хоче одного дня знову зіграти в АПЛ, аби побити рекорд Алана Ширера. У складі Тоттенхема він забив 213 голів у Прем’єр-лізі, а для історичного рекорду потрібно 261.

Втім, сам Кейн розглядає варіант і з іншим клубом АПЛ. Перед переходом у Баварію він хотів опинитися в Манчестер Юнайтед, але переговори з Деніелом Леві не просунулися – бос Тоттенхема не бажав відпускати форварда конкуренту в чемпіонаті. Зараз Манчестер Юнайтед знову може стати потенційним варіантом для англійського форварда. Расмус Хьойлунд має перейти в Наполі на постійній основі, якщо клуб кваліфікується в Лігу чемпіонів. Рубен Аморім уже давав зрозуміти, що хотів би мати у складі ще одного перевіреного бомбардира АПЛ.

Крім Манчестер Юнайтед та Тоттенхема, ситуацію навколо Кейна уважно відстежує і Барселона. При цьому перехід у Саудівську Аравію нападника не цікавить, а варіант із МЛС може з’явитися пізніше у його кар’єрі.

32-річний форвард наблизився до сотні голів за мюнхенців, куди він перейшов із Тоттенхема у 2023 році за 87 мільйонів євро. Контракт англійця діє до 2027-го. Минулого сезону Кейн виграв свої перші клубні трофеї – чемпіонат та Суперкубок Німеччини. У Баварії не виключають спроби продовжити контракт із Кейнoм, але також не стануть на заваді, якщо він вирішить піти.

