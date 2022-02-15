Ральф Рангнік керує манкуніанцями тимчасово. Очікується, що влітку німець зосередиться на менеджерській роботі, а головним тренером стане Маурісіо Почеттіно.

Манчестер Сіті з Юнайтед обрали головні трансферні цілі та альтернативи на літо

За інформацією The Telegraph, якщо аргентинець таки покине ПСЖ і перебереться у Манчестер, Харрі Кейн буде готовий приєднатися до свого колишнього наставника.

У нинішньому сезоні Кейн забив 15 голів і віддав три результативні передачі в 33 матчах за Тоттенхем. Контракт нападника з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює вартість англійця у 100 мільйонів євро.

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