Кейн готовий перейти в Манчестер Юнайтед – все залежить від нового тренера манкуніанців
Нападник Тоттенхема Харрі Кейн може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.
Ральф Рангнік керує манкуніанцями тимчасово. Очікується, що влітку німець зосередиться на менеджерській роботі, а головним тренером стане Маурісіо Почеттіно.
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За інформацією The Telegraph, якщо аргентинець таки покине ПСЖ і перебереться у Манчестер, Харрі Кейн буде готовий приєднатися до свого колишнього наставника.
У нинішньому сезоні Кейн забив 15 голів і віддав три результативні передачі в 33 матчах за Тоттенхем. Контракт нападника з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює вартість англійця у 100 мільйонів євро.
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