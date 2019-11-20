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Кейн емоційно подякував Почеттіно: Ви були моїм тренером і другом – я ніколи цього не забуду

12:33 41 Читать на русском
Кейн емоційно подякував Почеттіно: Ви були моїм тренером і другом – я ніколи цього не забуду
Харрі Кейн та Маурісіо Почеттіно / Bleacher Report

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн подякував колишньому тренеру "шпор" Маурісіо Почеттіно за спільну роботу в лондонському клубі.

"Тренере. Я буду вічно вдячний Вам за те, що Ви допомогли мені здійснити свої мрії. За останні п'ять з половиною років у нас були чудові моменти, які я ніколи не забуду. Ви були моїм тренером, але і моїм другом, і я дякую Вам за такі стосунки. Успіхів Вам у майбутньому", – написав Кейн у твіттері.

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Нагадаємо, вчора Тоттенхем звільнив Почеттіно через незадовільні результати команди. Сьогодні керівництво лондонського клубу призначило нового тренера – Жозе Моурінью. Угода з португальцем розрахована до літа 2023-го року.

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Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія Маурісіо Почеттіно Маурісіо Почеттіно
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