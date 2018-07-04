Кейн: Для Англії досить незвично досягати успіху на чемпіонаті світу

Нападник збірної Англії Харрі Кейн прокоментував перемогу над Колумбією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Вважаю, ми грали добре. Контролювали м'яч. Але пропустили цей гол на останній хвилині. Не здалися, продовжили грати в футбол. Ми багато говорили з тренером про емоційну стійкість. І сьогодні ми дотерпіли. Це великий вечір для Англії!

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Так, у нас молода команда, десь недосвідчена. Але сьогодні ми подорослішали років на 20 всі. У серії пенальті, звичайно, після промаху Хендерсона ми думали: "Будь ласка, промахнись, будь ласка, Пікфорд, виручай". Вірили до останнього.

Така перемога надає величезну впевненість. Ми розуміємо, що у нас відмінна команда. Але для Англії і правда досягати успіхів на ЧС – досить незвично. І зараз, після такої драматичної перемоги, ми вже точно повірили в себе. І це надзвичайно важливо на такому турнірі", – цитує Кейна Sport24.ru.