toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Кейн: Для Англії досить незвично досягати успіху на чемпіонаті світу

09:38 199 Читать на русском
Кейн: Для Англії досить незвично досягати успіху на чемпіонаті світу
Харрі Кейн / фото: ФІФА

Нападник збірної Англії Харрі Кейн прокоментував перемогу над Колумбією в матчі 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Вважаю, ми грали добре. Контролювали м'яч. Але пропустили цей гол на останній хвилині. Не здалися, продовжили грати в футбол. Ми багато говорили з тренером про емоційну стійкість. І сьогодні ми дотерпіли. Це великий вечір для Англії!

ЧС-2018 Колумбія – Англія: команда Саутгейта драматично виходить в 1/4, або Коли Харрі зустрів Єррі

Так, у нас молода команда, десь недосвідчена. Але сьогодні ми подорослішали років на 20 всі. У серії пенальті, звичайно, після промаху Хендерсона ми думали: "Будь ласка, промахнись, будь ласка, Пікфорд, виручай". Вірили до останнього.

Така перемога надає величезну впевненість. Ми розуміємо, що у нас відмінна команда. Але для Англії і правда досягати успіхів на ЧС – досить незвично. І зараз, після такої драматичної перемоги, ми вже точно повірили в себе. І це надзвичайно важливо на такому турнірі", – цитує Кейна Sport24.ru.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Колумбія - Англія ЧС 2018 Англія Англія Харрі Кейн Харрі Кейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
5
год
:
54
хв
Уругвай
17:00
Франція
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук