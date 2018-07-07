Кейн: Англія виглядала фантастично, попереду велика гра у півфіналі

Форвард збірної Англії Харрі Кейн поділився емоціями після перемоги над Швецією в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, Кейн хоч і не забив у ворота Швеції, проте продовжує очолювати гонку бомбардирів ЧС-2018. В активі Кейна 6 голів.

"Думаю, Англія виглядала фантастично. Ми зіткнулися з суперником, який переважно грає довгими передачами. Це дещо відрізнялося від того, що ми бачили раніше.

Швеція – Англія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Знаємо, що попереду велика гра в півфіналі. Але ми добре налаштовані і впевнені в собі. Нам просто потрібно повторити все знову. Отримуємо задоволення на цьому турнірі, потрібно продовжувати в тому ж дусі і зробити так, щоб країна пишалася нами", – цитує Кейна BBC.

До слова, це лише третій в історії Англії вихід у півфінал Мундіалю. Суперником команди Саутгейта стане переможець пари Росія – Хорватія.