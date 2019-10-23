Кейн – про розгром Црвени Звезди: Тоттенхем підготував ідеальну відповідь колишнім негараздам

Капітан Тоттенхема Харрі Кейн підсумував матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди (5:0).

"Ми зробили саме те, що від нас вимагалося. Розуміємо, що у нас позаду була серія невдалих результатів, але сьогодні ми підготували ідеальну відповідь колишнім негараздам. Ми хотіли відсунути гру якомога далі, високо пресингувати суперника. Звичайно, потрібно було також забити швидкий м'яч. Ми були нестримними біля чужих воріт і зберегли в недоторканності свої.

Президент Тоттенхема озвучив ціну за Кейна – сума вражає

5:0 – це дуже добре. Але попереду ще довгий шлях. Наприклад, нас чекає важкий матч проти Ліверпуля, який фантастично почав новий сезон. Сподіваємося, що зможемо перемогти і там", – цитує Кейна BT Sport.

Нагадаємо, зустріч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Тоттенхем – Црвена Звезда закінчилась розгромом господарів з рахунком 5:0. Кейн у цій грі оформив дубль.

Лондонці після 3 турів набрали 4 бали і посідають 2-е місце в групі В. Лідирує Баварія (9 очок), на третій позиції розташувалася Црвена Звезда (3 пункти). Замикає турнірну таблицю з одним очком Олімпіакос.

Ліга чемпіонів: Ювентус вирвав перемогу в Локомотива, ПСЖ і Тоттенхем знищили своїх суперників