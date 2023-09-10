"Звичайно, я трохи розчарований. Ми контролювали гру, але нам трохи не вистачило в останній третині поля. У нас не було таких швидких зв'язок. Коли ти не у своїй найкращій формі та все одно отримуєш очко, це ознака хорошої команди. Це не кінець світу.

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Я дуже радий за Вокера, який забив дебютний гол за збірну Англії. У нас є жарт про це. Я сказав йому, що перед тим, як він піде на пенсію, я дозволю йому пробити пенальті. Я в захваті від нього.

У нас велика глибина складу, хороша конкуренція. Можливо, ми вперше за довгий час опустилися нижче наших стандартів. Так буває у футболі, і ми хочемо вдосконалюватися", – цитує Кейна BBC Sport.

Нагадаємо, збірна Англії вперше у цьому відбірному циклі не змогла здобути перемогу, розписавши з командою Реброва нічию 1:1.

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