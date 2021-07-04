Кейн – про феєричну перемогу над Україною: Це був ідеальний вечір для Англії
4 липня 00:56 - Читать на русском
Капітан збірної Англії Харрі Кейн задоволений результатами команди на Євро-2020.
завершено
Харрі Кейн 4’
Харрі Магуайр 47’
Харрі Кейн 50’
4’ Харрі Кейн
47’ Харрі Магуайр
50’ Харрі Кейн
Нападник у чвертьфінальному матчі проти України забив два голи та заслужено отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку.
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"Ми були фаворитами на перемогу в цій грі. Відчували великий тиск через очікування, але грали на найвищому рівні. Ще один "сухий" матч і чотири голи – це був ідеальний вечір для нас.
Йдеться про вихід на пік форми в потрібний час. Фантастична ніч, будемо й далі рухатися від матчу до матчу", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.
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