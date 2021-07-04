Нападник у чвертьфінальному матчі проти України забив два голи та заслужено отримав нагороду найкращому гравцю поєдинку.

Україна – Англія – 0:4 – відео голів і огляд матчу

"Ми були фаворитами на перемогу в цій грі. Відчували великий тиск через очікування, але грали на найвищому рівні. Ще один "сухий" матч і чотири голи – це був ідеальний вечір для нас.

Йдеться про вихід на пік форми в потрібний час. Фантастична ніч, будемо й далі рухатися від матчу до матчу", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

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