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Кейн – головна трансферна ціль Барселони – форвард може стати рекордним придбанням каталонського клубу

12:33 1132 Читать на русском
Кейн – головна трансферна ціль Барселони – форвард може стати рекордним придбанням каталонського клубу
Харрі Кейн / AFP

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн може опинитися в Іспанії.

За інформацією Daily Star, Барселона розглядає англійця як потенційну заміну Луїсу Суаресу, якому у січні виповниться 32 роки. Зазначається, що керівництво Барселони вважає Кейна пріорітитним варіантом для підсилення атаки.

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Каталонці влітку наступного року готові запропонувати за Кейна рекордні для клубу 200 млн фунтів. Чинний контракт Харрі зі "шпорами" діє до 2024 року.

Раніше форвардом активно цікавився мадридський Реал. У поточному сезоні АПЛ Кейн відіграв у складі Тоттенхема 16 матчів, забив 9 голів та віддав 2 гольові передачі.

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