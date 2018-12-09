Кейн – головна трансферна ціль Барселони – форвард може стати рекордним придбанням каталонського клубу

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн може опинитися в Іспанії.

За інформацією Daily Star, Барселона розглядає англійця як потенційну заміну Луїсу Суаресу, якому у січні виповниться 32 роки. Зазначається, що керівництво Барселони вважає Кейна пріорітитним варіантом для підсилення атаки.

Барселона стурбована проблемами Суареса з коліном

Каталонці влітку наступного року готові запропонувати за Кейна рекордні для клубу 200 млн фунтів. Чинний контракт Харрі зі "шпорами" діє до 2024 року.

Раніше форвардом активно цікавився мадридський Реал. У поточному сезоні АПЛ Кейн відіграв у складі Тоттенхема 16 матчів, забив 9 голів та віддав 2 гольові передачі.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера