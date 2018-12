Кейн – другий гравець в історії АПЛ, який забиває мінімум 2 голи одній команді 4 гри поспіль

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відзначився дублем у ворота Евертона.

Таким чином Кейн вже вчетверте поспіль відзначається дублем у воротах Евертона у чемпіонаті Англії, повідомляє статистичний портал OptaJoe.

До Кейна лише один гравець забивав одній команді як мінімум два голи чотири гри поспіль. Ним був нападник Манчестер Юнайтед Майкл Оуен, від якого впродовж 1998-2001 років страждав Ньюкасл.

Нагадаємо, у 18 туру чемпіонату Англії Тоттенхем на виїзді здолав Евертон з рахунком 6:2. Дубль на свій рахунок записав Харрі Кейн.

4 - Harry Kane has become only the second player to score 2+ goals in four consecutive Premier League appearances against a single opponent, after Michael Owen against Newcastle United (Aug 1998 to May 2001). Bracing. #EVETOT pic.twitter.com/4auUYAG3so