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Кейн – другий гравець в історії АПЛ, який забиває мінімум 2 голи одній команді 4 гри поспіль

23 грудня 23:49 108 Читать на русском
Кейн – другий гравець в історії АПЛ, який забиває мінімум 2 голи одній команді 4 гри поспіль
Харрі Кейн / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн відзначився дублем у ворота Евертона.

Таким чином Кейн вже вчетверте поспіль відзначається дублем у воротах Евертона у чемпіонаті Англії, повідомляє статистичний портал OptaJoe.

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До Кейна лише один гравець забивав одній команді як мінімум два голи чотири гри поспіль. Ним був нападник Манчестер Юнайтед Майкл Оуен, від якого впродовж 1998-2001 років страждав Ньюкасл.

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Нагадаємо, у 18 туру чемпіонату Англії Тоттенхем на виїзді здолав Евертон з рахунком 6:2. Дубль на свій рахунок записав Харрі Кейн.

Англія18 турҐудісон Парк (Ліверпуль)

Евертон - Тоттенхем: Неділя 23 грудня 2018

Евертон
Матч завершено
2 : 6
Тоттенхем
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Евертон - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн
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